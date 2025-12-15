Yoldan geçenleri bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.
- Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
- Şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişi, yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken şüpheli gözaltına alındı.
YOLDAN GEÇENLERE BIÇAKLA SALDIRDI
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan E.D., yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 3 YARALI
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan M.P., İ.G. ve A.T., ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam ederken M.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.