Kadın, Kocasını Bıçaklayarak Yaraladı

KAYSERİ'de F.Y., tartıştığı kocası B.Y.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan B.Y. ile eşi F.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Y., eşi B.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. F.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.