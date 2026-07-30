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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, E.T. ve A.H. (34) arasından henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine A.H. bacağından bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.H.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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