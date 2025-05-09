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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi kolundan bıçakla yararlanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli şahıs da polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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