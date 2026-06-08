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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barsama Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.D. (28) ile kimliği belirsiz 3 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. karnından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.D'yi ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.D. Bünyan'da ki tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, jandarma ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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