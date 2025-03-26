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Kayseri'de balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de balkondan düşen kişi hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen genç adam yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Seydilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Asım Ü. (40) 4. kattaki evinin balkonundan dengesinin kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Asım Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Asım Ü.'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastanede morguna kaldırldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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