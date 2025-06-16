Kayseri'de Bahçede Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı

Kayseri'de Bahçede Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evinin bahçesinde tartıştığı kişi tarafından vurulan Ş.A. ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin bahçesinde vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Yazyurdu Sokak'taki müstakil evinin bahçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan Ş.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken Ş.A., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekipler olay sonrası kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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