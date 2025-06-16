Kayseri'de Bahçede Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin bahçesinde vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Yazyurdu Sokak'taki müstakil evinin bahçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan Ş.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken Ş.A., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekipler olay sonrası kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KAYSERİ