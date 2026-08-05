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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde K.K. ile kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.K., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bacağından bıçaklanan şahıs yaralanırken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Şenyayla Sokak'ta meydana gelen olayda, K.K. ile kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. bacağından bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de K.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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