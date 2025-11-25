Haberler

Kayseri'de Araziye Uçan Otomobilde Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin araziye uçtuğu kazada bir kişi yaralandı. Sürücü, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza- Kayseri yolu istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
