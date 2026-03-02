Haberler

Kayseri'de apartman yangını ekiplerce söndürüldü

Kayseri'de apartman yangını ekiplerce söndürüldü
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan itfaiye ekiplerince söndürürdü.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Dolunay Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KAYSERİ

