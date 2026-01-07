Haberler

Polise çarpıp kaçtıktan sonra olay yerinde yakalanan şahıs tutuklandı

Polise çarpıp kaçtıktan sonra olay yerinde yakalanan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, alkol etkisinde araç kullanarak bir polisi ve bir vatandaşı yaralayıp kaçan Serdar T. olay yerinde yakalandı ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Toplam 56 bin TL para cezası uygulandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde araç inceleyen polise ve bir vatandaşa çarpıp kaçan, olaydan yarım saat sonra merak edip geldiği olay yerinde yakalanan şahıs, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ayrıca 1'i polis 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda, Serdar T., yönetimindeki 38 ST 608 plakalı otomobille başka bir araçta inceleme yapan polis memuru S.T.'ye ve Ö.B.'ye çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, Serdar T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından polis memuru S.T. ve Ö.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra merak edip olay yerine gelen Serdar T., polis ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

Ehliyetine 2033 yılına kadar el konuldu

Öte yandan, Serdar T.'nin daha önceden 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetinin 3 kez alındığı ve 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Dün yaşanan olayda polis memuruna ve bir vatandaşa çarparak kaçan Serdar T. yapılan kontrollerde 2.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetini geri alabilme süresi 2033 yılına uzarken, gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

56 bin TL para cezası uygulandı

Polis memurunu ve vatandaşı yaralayan Serdar T.'ye 'dur ihtarına uymamak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'kaza mahallinden yetkililere bilgi vermeden ayrılmak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'kavşakta hızını azaltmamak' suçlarından toplamda 56 bin 501 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kazada yaralanan polis memuru S.T. ve Ö.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı