Uygulamada polise çarpan sürücü 1.73 promil alkollü çıktı: 68 bin TL para cezası yazıldı

Güncelleme:
Kayseri'de asayiş uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayarak polis memuruna çarpan alkollü sürücü E.S.T. ve otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sürücünün 1.73 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, polis memuruna çarpıp, kaçan sürücü 1.73 promil alkollü çıktı. Sürücüye 68 bin 466 TL idari para cezası yazılarak, hakkında adli işlem başlatılırken, otomobilde bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak kaçtı. Sürücü E.S.T. ile otomobilde bulunan K.D., A.A., ve Ü.M bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1.73 alkollü olduğu belirlendi

Öte yandan, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçarken polise çarpan E.S.T.'nin 1.73 promil alkollü olduğu öğrenilirken, şahıs hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı. E.S.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 68 bin 466 TL idari para cezası yazılırken, araç trafikten men edildi.

Polis memuru G.A.'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, "Görevli meslektaşımızın sağlık durumu iyi olup, tedavi sonrası taburcu edilmiş ve 5 gün iş göremez raporu düzenlenmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
