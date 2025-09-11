Haberler

Kayseri'de Alacak-Verçek Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Mevsim Caddesi'nde bulunan parkta meydana gelen olayda; E.E.Ü. ile S.İ. arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, S.İ. yanında bulunan bıçakla E.E.Ü.'ye saldırdı. E.E.Ü. bacağına aldığı bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.E.Ü.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan S.İ. ve 2 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, parkta gerçekleşen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
