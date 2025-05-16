Kayseri'de Abartı Egzoz ve Hızlı Sürüşe Geçit Yok: Bin 858 Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de Abartı Egzoz ve Hızlı Sürüşe Geçit Yok: Bin 858 Araç Cezalandırıldı
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Kayseri'de gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 858 araca çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem yapıldı. Abartı egzoz, drift ve yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan unsurlara karşı başlatılan çalışma, sürücüleri cezalandırmayı hedefliyor.

Kayseri'de bin 858 araca cezai işlem yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam bin 858 araca cezai işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 141 araç-sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 430 araç-sürücüye sürücü belgesiz, geçersiz araç kullanmaktan, 268 araç-sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 645 araç-sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 27 araç-sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan, 4 araç-sürücüye drift yapmaktan, 55 araç-sürücüye makas atmaktan, 201 araç-sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 5 araç-sürücüye ışık donanımından ve 82 araç-sürücüye modifiyeli araçtan dolayı cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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