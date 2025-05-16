Kayseri'de Abartı Egzoz ve Hızlı Sürüşe Geçit Yok: Bin 858 Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de bin 858 araca cezai işlem yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam bin 858 araca cezai işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 141 araç-sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 430 araç-sürücüye sürücü belgesiz, geçersiz araç kullanmaktan, 268 araç-sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 645 araç-sürücüye cep telefonu kullanmaktan, 27 araç-sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan, 4 araç-sürücüye drift yapmaktan, 55 araç-sürücüye makas atmaktan, 201 araç-sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 5 araç-sürücüye ışık donanımından ve 82 araç-sürücüye modifiyeli araçtan dolayı cezai işlem uygulandı.