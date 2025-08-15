Kayseri'de 83 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de 83 Tarihi Eser Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 83 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 83 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Semerkent mahallesinde M.A.'nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 83 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde adli işlemlere başlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı

Koku yayılınca ekip çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.