Kayseri'de 79 Yaşındaki Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Kayseri'de 79 Yaşındaki Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 79 yaşındaki M.M. evinde uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklandı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de evinde uyuşturucuyla yakalanan 79 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda M.M. (79) adlı şahıs saklandığı adreste yakalanırken, narkotik köpeği "Eta" ile yapılan aramada, 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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