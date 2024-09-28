Kayseri'de 28 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 28 kaydı ve aranması bulunan şahıs yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14'ü dolandırıcılık, 5'i güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 28 adet suç kaydı ve aranması bulunan O.A. (30) çaldığı araçla birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı araç da sahibine teslim edildi. - KAYSERİ