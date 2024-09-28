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Kayseri'de 28 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 28 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
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Kayseri Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 suç kaydı ve aranması bulunan O.A.'yı çalıntı araçla birlikte yakalayarak tutukladı. Yakalanan şahıs cezaevine gönderilirken, çalıntı araç sahibiyle buluşturuldu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 28 kaydı ve aranması bulunan şahıs yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14'ü dolandırıcılık, 5'i güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 28 adet suç kaydı ve aranması bulunan O.A. (30) çaldığı araçla birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı araç da sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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