Kayseri'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 ayrı suçtan toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 9 ayrı suçtan toplam 21 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ