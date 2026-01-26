Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Boncuklu Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan aile, 2 günlük bebeklerinin hareket etmediğini fark edince panikle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan ilk muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, talihsiz bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ