Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar

Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 günlük bebeğin ailesi, bebeğin hareket etmediğini fark edince hastaneye götürdü; ancak bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği bildirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ailesinin hareket etmediğini fark ederek hastaneye götürdüğü 2 günlük bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Boncuklu Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan aile, 2 günlük bebeklerinin hareket etmediğini fark edince panikle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan ilk muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, talihsiz bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

