Kayseri'nde 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde telefonunu bırakarak evden ayrılan 17 yaşındaki İ.Ç.'den haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgedeki arama çalışmalarına başladı.

İddiaya göre, Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden sabah 10.00 sularında telefonunu da evde bırakarak, ayrılan İ.Ç.'den (17) ailesi uzun süre haber alamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler İ.Ç'yi bulmak için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Drone ile tarama yapan ekipler, aramaların ilk gününde olumlu bir sonuca ya da ize rastlamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları yarın sabahın erken saatlerinde yeniden başlayacak. - KAYSERİ

