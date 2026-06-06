Kayseri'de 'yağma' suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'yağma' suçundan 14 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'yağma suçundan 14 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (48) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan C.T. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı