Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan operasyonda, kasten öldürme ve karşılıksız yararlanma suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.Z. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda hakkında 'kasten öldürme' ve 'karşılıksız yararlanma' suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan N.Z. (42) isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
