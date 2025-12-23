Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda hakkında 'kasten öldürme' ve 'karşılıksız yararlanma' suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan N.Z. (42) isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.