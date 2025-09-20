Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'göçmen kaçakçılığı', 'müstehcenlik' ve 'tehdit' suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.A. (48) yakalandı. K.A. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ