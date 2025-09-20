Haberler

Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, hakkında göçmen kaçakçılığı, müstehcenlik ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.A.'yı yakaladı. K.A. cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'göçmen kaçakçılığı', 'müstehcenlik' ve 'tehdit' suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.A. (48) yakalandı. K.A. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
