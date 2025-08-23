Kayseri'de 10 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 10 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Kayseri'de, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.Y. (36), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan F.Y. (36) saklandığı adreste yakalandı. F.Y. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
