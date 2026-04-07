Cinayet davasının sanığı firari avukat yakalanamadı

Kayseri Adliyesi önünde bir kişinin eski avukatının babası tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili cinayet zanlısı M.A. ve firari olan avukat oğlu Ö.A.'nın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de 2020 yılında Kayseri Adliyesi önünde Ahmet D.'nin öldürülmesiyle ilgili Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; M.A. 24 yıl hapis cezası alırken, azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan avukat oğlu Ö.A., beraat etmişti. Yargıtay'ın yanlış hüküm kurulduğu gerekçeleriyle kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın üçüncü duruşmasında da karar çıkmadı. Bugün yapılan duruşmaya tutuksuz sanık H.D. ve taraf avukatları katılırken M.A. ve hakkında yakalama kararı bulunan avukat oğlu Ö.A. katılmadı.

Vareste tutulmak istedi

Duruşmaya katılan tutuksuz sanık H.D. beraatini isteyerek, mahkemeden duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı