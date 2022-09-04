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Kayseri 3. sayfa haberleri: Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Kayseri yerel 3. sayfa haberine göre Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdüKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde vurarak öldürdü.

Kayseri'de 'intikam' cinayeti: Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.'ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabey, olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Tragger Kayseri 3. Sayfa Haberler

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