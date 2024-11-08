Kaynarca'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi'nde park halindeki İ.D.'ye ait 54 FT 089 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA