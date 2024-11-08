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Kaynarca'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kaynarca'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi'nde park halindeki İ.D.'ye ait 54 FT 089 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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