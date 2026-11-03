Kaynarca'da freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı, kahvehane 10 metre uzaktaydı

Kaynarca'da freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı, kahvehane 10 metre uzaktaydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durdu. Sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonun yaklaşık 10 metre ilerisindeki kahvehanede oturan vatandaşlar büyük tehlike atlattı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, yaklaşık 10 metre ilerideki kahvehanede bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Kaza, Kaynarca'dan Ferizli istikametine seyreden kamyonun Küçükkışla Mahallesi mevkiinde freninin boşalmasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonun durduğu noktanın yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan kahvehanede oturan vatandaşlar ise faciadan kıl payı kurtuldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.