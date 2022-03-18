Kaymakam Savar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

MURADİYE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Şehit ailelerinin çocukları ile vakit geçiren Kaymakam Savar, kaymakamlık ve belediye olarak her zaman ve her konuda yanlarında olduklarını söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kaymakam Savar, daha sonra buradan ayrılarak ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'a, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve Müftü Vekili Nuri Kartal eşlik etti. - VAN