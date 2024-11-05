Kayıp Yaşlı Adam Denizli'de Bulundu

Denizli'de kayıp olarak aranan yaşlı adam saatlerce süren arama çalışmaları neticesinde köye yakın bir tarlada bulundu.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Çıtak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 83 yaşındaki Hilmi Dağ'a dünden beri ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonucu jandarma, AFAD, AKUT, DAK ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Özellikle tarla ve ormanlık alanlara yoğunlaştırılan çalışmalar neticesinde yaşlı adam köye yakın bir tarlada bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Hilmi Dağ, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. - DENİZLİ