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Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi! Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait?

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Diyarbakır'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken gözaltına alınan ağabeyinin kolundaki ısırık tüm dikkatleri o yöne çevirdi. Ali Tıp'a gönderilen ağabeyin kolundaki ısırığın kime ait olduğuyla ilgili bazı kaynaklar "Narin'e ait" şeklinde bilgi geçerken, bazı kaynaklar da Narin'e ait olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 9. günde sürerken, ağabey E.G.'nin gözaltı süresi uzatıldı. E.G.'nin kolundaki ısırık izinin kime ait olduğuna ilişkin ise bir belirsizlik var.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 yaşındaki ağabey E.G. gözaltına alınmış, E.G. kolundaki ısırık izinin kardeşi Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Gözaltı süresi uzatılan E.G., Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildi. Kimi kaynaklar ağabeyin kolundaki ısırık izinin kardeşi Narin Güran'a ait olmadığını söylerken, kimi kaynaklar da hem Narin'in hem de ağabeyinin ısırık izlerine rastlandığını belirtiyor. Gözler Adli Tıp'tan gelecek açıklamaya çevrildi.

"HERHANGİ BİR ŞEY YAPACAK BİRİ DEĞİL"

Öte yandan; Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendisini ısırdığını belirterek, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.

"GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI"

Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Nayci İbrahim:

Hiç beklemek istemediğimiz açıklama yapılacak gibi görünüyor.İnşallah öyle olmaz...:(

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Kutay Bozkurt:

Allahım sen yardım et bu çocuğa

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VEFA:

Sefadır kesin o, aşısızdı zaten ısırarak iletişim kurmaya çalışır. Başka türlüsü ne yazık ki öğretilmemiş!...

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Nayci İbrahim:

Görüldüğü kadarıyla ağabeyini kurtarma telaşı var...

1
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