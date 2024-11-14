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Kayıp Mahmut Gazi Çiğdem'in Arama Çalışmaları Su Altında Sürüyor

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Adıyaman'da kaybolan Mahmut Gazi Çiğdem'i bulmak için jandarma ve polis ekipleri su altında arama yapıyor. Ekipler, en son sinyalin alındığı Nissibi Köprüsü çevresinde çalışmalara yoğunlaşmış durumda.

Kayıp şahıs jandarma ve polis ekipleri tarafından su altında aranıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 8 günden beri haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgede 4 ilden gelen ekipler su altında arıyor.

5 Kasım tarihinde Bursa'dan memleketi Adıyaman'a gelen ve 6 Kasım'ın akşamı itibariyle haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i arama çalışmaları cep telefonu sinyalinin en son alındığı Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Adıyaman Diyarbakır karayolu Fırat Nehri üzerine kurulan Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgeye otobüsle gelen ve en son burada görülen kayıp şahsın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama çalışmalarını su altında yoğunlaştırdı.

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır illerinden Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ve Polis Su Altı Dalgıç ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Polis dalgıç ekipleri su altına dalarak arama yaparken, jandarma ekipleri ise ROV cihazıyla su altında arama sürdürülüyor. Kayıp şahsın yakınları ise arama yapan ekiplerden gelecek mutlu bir haberi ümit ediyor.

Kayıp Mahmut Gazi Çiğdem'in Arama Çalışmaları Su Altında Sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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