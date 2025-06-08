Kayıp Sevgül Barış'tan haber var

Sevgül Barış adlı kadın, dün akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu. Yakınları, kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmada kadına ulaşamayınca, kayıp müracaatında bulundu. Yakınlarının müracaatı üzerine bölgeye AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

SABAH SEVİNDİREN HABER GELDİ

Gece başlayan arama çalışmalarından bu sabah sevindiren haber geldi. Kayıp olarak aranan Sevgül Barış'ın kendi imkanlarıyla eski Mezitli olarak ifade edilen bölgedeki Yörüklerin yanına ulaştığı, buradan da haber verilmesi üzerine adrese giden sağlık görevlilerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildiği bildirildi.