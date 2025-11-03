Haberler

Kayıp İmamın Cesedi Aracında Bulundu

Güncelleme:
Kastamonu'da kaybolan imam İlker Topaloğlu'nun cesedi, deniz kenarında bulunan aracında bulundu. Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan yuvarlandığı belirlendi. İmam Topaloğlu'nun cenazesi otopsi sonrası memleketine gönderilecek.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan ve deniz kıyısında bulunan imamın cesedinin olduğu araç, yapılan incelemelerin ardından uçurumdan çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu (27), 1 Kasım Cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu'dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde İnebolu-Abana karayolu İskelle mevkiinde sabah saatlerinde deniz kenarında gri renkli bir otomobilin olduğu tespit edildi. Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçuruma yuvarlanan araç, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkartılan aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.

Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu'nun cenazesinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak otopsinin ardından memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Faruk Omar:







title
