Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok - Haberler

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Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok İzmir'in Dikili ilçesinde, iki kuzenden lise öğrencisi Gözde U.

- Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler

Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde, iki kuzenden lise öğrencisi Gözde U.'nun kaybolduktan bir müddet sonra bulunmasının ardından aile fertleri, mahallelinin desteğiyle bu seferde 2,5 aydır kayıp olan Buket U. için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.

Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'nde vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde kaybolan kuzenler Gözde U. ve Buket U.'nun bulunması için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplanmıştı. İki genç kızdan Gözde U. bulunurken, lise öğrencisi kendi isteğiyle evden kaçtığını söyledi. 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket U.'dan hala haber alınamazken, aile fertleri, mahallelinin desteğiyle ikinci kez Çandarlı Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Anne baygınlık geçirdi

Alkışlar eşliğinde oturma eylemi yapan vatandaşlar, kayıp kızın bulunmasını istedi. Dikili'den çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğu oturma eyleminde Buket'in annesi Gülşah U., baygınlık geçirdi. Jandarma ekipleri, aile fertlerinden süre isteyerek kızlarını bulacakları sözü vermesi üzerine kalabalık dağıldı.

(MS-HG-ÖK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz - 3. Sayfa

Çandarlı Jandarma Dikili İzmir 3. Sayfa Haberler

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