Kayıp H.D.A. Jandarma Ekipleri Tarafından Dron ile Yakalandı

Kayıp H.D.A. Jandarma Ekipleri Tarafından Dron ile Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, 17 farklı suçtan yakalanma kaydı bulunan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.M.A., jandarma ekipleri tarafından dron ile takip edilerek yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, hakkında 17 farklı suçtan yakalama kaydı bulunan ve "7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası" ile aranan H.M.A. (26), jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı yerden kaçmak isterken yakalandı. Şahsı dron ile takip eden sivil jandarma timleri bahçeden kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin dron ile takibi ve yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin yürüttüğü operasyon neticesinde hakkında 17 farklı UYAP yakalama kaydı bulunan ve "7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası" ile aranan H.M.A. (26), baskın esnasında kaçmak isteyince ekipler, o şüpheliyi çembere aldı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. H.M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyon anları da dron ile havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan vatandaşlarına 'ABD'ye seyahat etmeyin' uyarısı

Vatandaşlarını açık açık uyardı: ABD'ye seyahat etmeyin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.