Kayıp H.D.A. Jandarma Ekipleri Tarafından Dron ile Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, hakkında 17 farklı suçtan yakalama kaydı bulunan ve "7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası" ile aranan H.M.A. (26), jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı yerden kaçmak isterken yakalandı. Şahsı dron ile takip eden sivil jandarma timleri bahçeden kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin dron ile takibi ve yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin yürüttüğü operasyon neticesinde hakkında 17 farklı UYAP yakalama kaydı bulunan ve "7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası" ile aranan H.M.A. (26), baskın esnasında kaçmak isteyince ekipler, o şüpheliyi çembere aldı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. H.M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyon anları da dron ile havadan görüntülendi. - BURSA