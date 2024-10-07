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Kayıp Genç Kadın Uşak'ta Ölü Bulundu

Kayıp Genç Kadın Uşak'ta Ölü Bulundu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinden 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki kadın, Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Öte yandan ölü olarak bulunan Pelin Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğı Pelin Karaca'nın (21) bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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