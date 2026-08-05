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Engelli şahıs 41 km uzakta baraj kıyısında bulundu

Engelli şahıs 41 km uzakta baraj kıyısında bulundu
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Adana’nın Kozan ilçesinde 2 gündür kayıp olan işitme ve zihinsel engelli şahıs, evinden yaklaşık 41 kilometre uzaklıkta baraj kıyısında sağ olarak bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gündür kayıp olan işitme ve zihinsel engelli şahıs, evinden yaklaşık 41 kilometre uzaklıkta baraj kıyısında sağ olarak bulundu.

Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu'dan 3 Ağustos'tan itibaren haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve YESEVİ Arama Kurtarma (YAK) ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların 3. gününde Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğur Okuducu'yu evinden yaklaşık 41 kilometre uzaklıktaki Doğanalanı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde baraj kenarında sağ olarak buldu. Tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Okuducu, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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