Kayıp çocuğun cesedi 11 gün sonra bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, 11 gün sonra bulundu.

Olay 22 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresi'nden geçmeyen çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgedeki arama ve tarama çalışmaları 11 gün boyunca 6 dalgıç polis, 6 araç,1 bot, 1 dron, 46 görevli personel ve yüzlerce vatandaş sürdürüldü. Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Ceset, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkartılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.