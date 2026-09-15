Kayıp bebek soruşturmasında yeni gelişme, gözaltı sayısı 10’a yükseldi

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür aranan 11 aylık bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 4 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27) bebeği para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş ardından ifade değiştirerek babanın bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Annenin iddiası üzerinde konumda yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bebeğin cesedine ulaşılamadı.

Öte yandan Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında gözaltı sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu. Anne ve babanın dışında olayla ilişkisi olduğu düşünülen; K.D, M.D., M.R.B., R.B., Ö.B., İ.B., A.Ç., ve M.B. gözaltında tutuluyor. Annenin ilk ifadesinde gözaltına alınan M.Ç. ise ikinci ifadeyle serbest bırakıldı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ailenin 9, 8, 5 ve 3 yaşlarındaki ikisi kız ikisi erkek dört çocuğu devlet koruması altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı