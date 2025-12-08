Kayıp baş arama çalışmalarında acılı baba, Vali Erin'e sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Isparta'da yanmış bir aracın yanında başsız halde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'in kayıp başını bulmak için yürütülen arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam etti. Jandarma ekipleri, bölgede kadavra köpekleri ve komando birlikleriyle geniş çaplı arama çalışması yürüttü. Aileye taziye ziyaretinde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram. Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştirenleri yakalayıp adalete teslim etmek bizim vicdani borcumuzdur" dedi.

Olay, 5 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Jandarma ekipleri, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Bir önceki akşama ait görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Özdemir'in dün saat 19.55'te köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. Geceyi dağda geçirdiği belirlenen Özdemir'in ölümüne ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi

Köydeki evlerde arama çalışmaları başlatıldı

Cesedin kayıp baş kısmını bulmak için jandarma ekipleri sabah saatlerinde kadavra köpekleriyle arama çalışması başlattı. Öğle saatlerinde arazi aramaları tamamlanırken, öğleden sonra köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar yapıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ailenin cenaze törenindeki feryatları yürekleri dağladı

Cenazesi, dün Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Törende, Özdemir'in annesinin oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları içinde isyan etmesi yürekleri dağladı. Baba Ramazan Özdemir ise cenaze sırasında ağlarken baygınlık geçirdi. Öte yandan, cinayete kurban giden Ferdi Özdemir'e yapılan otopside ise göğsünde 3, bel kısmında ise 2 bıçak yarası tespit edildi.

"Vücut bütünlüğü bozularak hunharca işlenen bir cinayete kurban gitti"

Aileye taziye ziyaretinde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimizi derin bir yasa boğan, üzüntüye sürükleyen menfur bir olay meydana geldi. Ferdi kardeşimiz, vücut bütünlüğü bozularak hunharca işlenen bir cinayete kurban gitti. Ayın 5'inde gelen ihbar üzerine, jandarma bölgesinde yaşanan olayla ilgili güvenlik güçlerimiz gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarına başladı. Emniyet birimlerimizle iş birliği içinde, ayrıca Ankara'dan talep ettiğimiz uzman JASAT ekipleriyle birlikte çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Olayın ardından yapılan ilk değerlendirme ve incelemeler sonucunda şu anda 4 kişi gözaltına alınmış durumda. Soruşturmalar, adli mercilerde savcılarımızla birlikte, tüm ihtimaller titizlikle değerlendirilerek yürütülüyor. En kısa sürede bu menfur cinayetin faillerini Allah'ın izniyle yakalayıp adalete teslim edeceğiz ve bu cinayetin hesabını vermelerini sağlayacağız" dedi.

"Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram"

Erin, "ilk günden itibaren ilçe kaymakamımızla birlikte ailenin yanındayız. Bugün de Ramazan amcaya ve ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik. Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram. Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştirenleri yakalayıp adalete teslim etmek bizim vicdani borcumuzdur. Ailenin yüreğine bir nebze olsun su serpebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm ihtimaller titizlikle değerlendiriliyor"

Çalışmaların çok yönlü şekilde yürütüldüğünü belirten Erin, "Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Hem iletişim kayıtları hem telefonlar hem de olayın meydana geldiği bölgedeki baz istasyonu verileri inceleniyor. Rahmetlinin irtibatta olduğu ve ticaret yaptığı kişiler, köydeki ilişkiler ve akla gelebilecek bütün ihtimaller araştırılıyor. Ancak bu verilerin toplanması, netleştirilmesi ve analiz edilmesi biraz zaman alıyor. Şu anda takip ettiğimiz bir süreç var. İlk etapta gözaltına alınan kişiler mevcut, soruşturmanın gidişatına göre yeni gözaltılar da olabilir. Bu konuda, savcılarımızın yürüttüğü soruşturmanın ortaya çıkaracağı sonuçları bekleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ISPARTA