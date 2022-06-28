Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaybolan Fransız asıllı Amerikan vatandaşı turist, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu. Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaybolan Fransız asıllı Amerikan vatandaşı turist, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu. Edinilen bilgilere göre, Hattuşa antik kentini ziyaret eden yabancı uyruklu kişi, Kral Kalesi mevkiinde kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine Boğazkale İlçe Emniyet Amirliği görevlileri harekete geçerek kayıp kadın turisti bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan çalımalar sonucu 69 yaşındaki kadın ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu. Boğazkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayıp Amerikalı turist ormanlık alanda bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.