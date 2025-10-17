Haberler

Kayıp Ağabeyini Öldürüp Gömme İtirafı

Kayıp Ağabeyini Öldürüp Gömme İtirafı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ali Kılınç tutuklandı. Kılınç, ağabeyinin alkolik olduğunu ve saldırdığı için başına kürekle vurup öldürdüğünü açıkladı.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olarak aranan ağabeyi Muharrem Kılınç'ı öldürüp gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kılınç, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Ağabeyinin alkolik olduğunu ve kendisine saldırdığı için başına kürekle vurarak öldürdüğünü itiraf eden Ali Kılınç 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Kılınç'ın ifadesinde, "Ağabeyim alkolikti. Köyde bizi defalarca tehdit edip saldırdı. Olay gününde elinde bıçakla boğazıma sarıldı ben de korktum, kürekle vurdum. Öldükten sonra da samanlıkta toprağa gömdüm" dediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.