Kayıp Ağabeyini Öldürüp Gömme İtirafı
Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ali Kılınç tutuklandı. Kılınç, ağabeyinin alkolik olduğunu ve saldırdığı için başına kürekle vurup öldürdüğünü açıkladı.
İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
Eskişehir'de 14 yıldır kayıp olarak aranan ağabeyi Muharrem Kılınç'ı öldürüp gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kılınç, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Ağabeyinin alkolik olduğunu ve kendisine saldırdığı için başına kürekle vurarak öldürdüğünü itiraf eden Ali Kılınç 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Kılınç'ın ifadesinde, "Ağabeyim alkolikti. Köyde bizi defalarca tehdit edip saldırdı. Olay gününde elinde bıçakla boğazıma sarıldı ben de korktum, kürekle vurdum. Öldükten sonra da samanlıkta toprağa gömdüm" dediği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa