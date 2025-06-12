Kayıp 16 Yaşındaki Sude Solak Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 haftadır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Sude Solak, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince bulundu.

Millet Mahallesi'nde yaşayan genç kız, "ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi tüm aramalara rağmen kızlarına ulaşamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Daha önce de aynı şekilde 5 kez evden kaçtığı öğrenilen Sude Solak için ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Sude Solak, merkez Yıldırım ilçesinde bir pastanede sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gözü yaşlı aile, kızlarının bulunmasında emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, yetkililerden destek talep etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA