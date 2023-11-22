Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları dördüncü gününde

Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk Gemisi 'Kafkametler'in 11 kayıp mürettebatını arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününde de havadan, denizden ve karadan devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk Gemisi 'Kafkametler'in 11 kayıp mürettebatını arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününde de havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Görüş mesafesinin 30 santimetre olduğu denizin dibinde dalgıçlar, yaşam odasına ulaşmaya çalışacak.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, 'Kafkametler' adlı Türk gemisinin batışıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fırtına sebebiyle mendireğe çarparak batan gemideki 11 mürettebatın bulunması için gece gündüz süren çabalar henüz sonuç vermedi. Deniz ve hava unsurlarının katıldığı yoğun arama çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler, kayıp mürettebatları bulmak için her türlü çabayı gösteriyor. Ancak şu ana kadar yapılan aramalardan somut bir sonuç alınamadı. Geminin yaşam odası tespit edildi ancak görüş mesafesinin 30 santimetre olması dalgıçların işini zorlaştırdı. Çamurun çökmesi ve görüş mesafesinin artmasıyla dalgıçların bugün yaşam odasına ulaşmaya çalışması bekleniyor.

20 Kasım'da, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından karadan da termal kameralarla geminin battığı bölgenin çevresi sürekli olarak izleniyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yetkililer en kısa sürede kayıp mürettebatın bulunması için her türlü desteği sağladıklarını ifade ettiler.

Kayıp mürettebatın aileleri de çalışmaları yakından takip ediyor. - ZONGULDAK