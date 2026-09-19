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Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında 6 kişi tutuklandı, adli tıp raporu bekleniyor

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Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında 6 kişi tutuklandı, adli tıp raporu bekleniyor
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Ekim 2026'da kaybolan 11 aylık bebekle ilgili soruşturmada anne, baba ve toplamda 6 kişi tutuklandı. Arama çalışmalarında çadırdan 3 km uzaklıkta bulunan t-shirt, zıbın ve alt bebek bezinin bebeğe ait olup olmadığına dair adli tıp sonucu bekleniyor.

Kayıp 11 aylık Büşra bebeğin arama çalışmaları sırasında 3 km uzaklıkta bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezinden çıkacak adli tıp sonuçları bekleniyor.

Kayıp 11 aylık Büşra soruşturması 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas'ın Divriği İlçesi Göndüren Köyün kırsalında hayvancılık yapan E. B'nin (25) yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarı ile başlamıştı.

Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y,B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar sonuç vermedi. Büşra'ya canlı veya cansız ulaşılamadı.

Adli tıp raporu bekleniyor

Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 km uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Buluntuların Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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