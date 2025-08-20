Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü

Romanya'nın Bacau kasabasında hayvancılıkla uğraşan Vasile Gorgos, 1991 yılında gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. O sırada 63 yaşında olan Gorgos'tan bir daha haber alınamadı, ailesi tarafından yapılan kayıp başvurularına ve yıllar süren aramalara rağmen hiçbir iz bulunamadı.

KAYBOLDUKTAN 30 YIL SONRA AYNI KIYAFETLERLE GERİ DÖNDÜ

Ancak olay tam 30 yıl sonra, 29 Ağustos 2021'de beklenmedik bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 93 yaşındaki Gorgos, kaybolduğu günkü kıyafetleriyle ve o döneme ait bir tren biletiyle, ailesinin evinin önünde aniden ortaya çıktı. Yaşlı adam, sanki sadece kısa bir yolculuğa çıkmış gibi, sessizce arabadan indi.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Gorgos, aradan geçen onlarca yılı hatırlamıyor. Ona göre hiçbir zaman kaybolmadı; bu sürede evinde olduğunu söylüyor. Tıbbi muayeneler, fiziksel sağlığının şaşırtıcı derecede iyi olduğunu ortaya koyarken, hafızasında 1991 ile 2021 arasındaki döneme dair en ufak bir iz yer almıyor.

30 YIL BOYUNCA NEREDE OLDUĞU GİZEMİNİ KORUYOR

Yaşlı adam yalnızca kaybolmadan önceki yaşamına dair temel detayları hatırlıyor. Ailesi, çiftliği ve doğum tarihi hafızasında net bir şekilde duruyor. Ancak kaybolduğu 30 yıl boyunca nerede olduğu hâlâ gizemini koruyor.

'DİSOSİYATİF BOZUKLUK' OLASILIĞI

Olay, Romanya'da büyük yankı uyandırırken, bazı uzmanlar Vasile Gorgos'un durumu için hafıza kaybı ya da ağır bir disosiyatif bozukluk olasılığı üzerinde duruyor. Ne var ki, bu gizemli dönüşün ardındaki gerçek hala çözülebilmiş değil.