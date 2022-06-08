Kaybolan şahsı "Dadı" buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybolan şahsı "Dadı" buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaybolan şahsı 'Dadı' buldu

Malatya'da kaybolan şahıs, dron ve jandarma iz takip köpeği "Dadı"nın katkısıyla yapılan aramada bulundu.

Malatya'da kaybolan şahıs, dron ve jandarma iz takip köpeği "Dadı"nın katkısıyla yapılan aramada bulundu.

Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi'nde ikamet eden B.A. (49) isimli şahsın, 7 Haziran 2022 Salı günü saat 22.00 sıralarında kaybolduğu İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. B.A.'nın bulunması için 40 jandarma personeli, 15 güvenlik korucusu ve köy halkıyla arama başlatıldı. Dron ve iz takip köpeği Dadı'nın da katkısıyla yapılan arama tarama çalışmaları sonucu B.A., 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki arazide bulundu.

Genel sağlık durumu iyi olan B.A., kontrol amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title