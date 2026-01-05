Haberler

Rumelifeneri'nde kaybolduktan saatler sonra bulunan kadın, düştüğü uçurumdan kurtarıldı

Güncelleme:
Rumelifeneri'nde mantar toplamak için çıkan 57 yaşındaki Ayfer Özmen, orman yolunda kaybolduktan sonra 7 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda hafif yaralı olarak bulundu. Kadın, deniz yoluyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Rumelifeneri'nde kaybolduktan saatler sonra bulunan Ayfer Özmen(57) orman yolunda düştüğü uçurumdan 7 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Özmen'in hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Olay öğlen saatlerinde Rumelifeneri orman yolunda meydana gelmişti. Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden mantar toplamak için çıkan ve Rumelifeneri'nde ormana gelen Ayfer Özmen'den haber alınamamış, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı komandolar, UMKE, AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Özmen'in ormanlık alanda uçurumun kenarında denize yakın bir yerde TSK'ya bağlı komandolar ve Jandarma ekiplerince hafif yaralı olarak gece saatlerinde 7 saat süren çalışmaların arından bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki kadının bacağında kırık bulunduğu, bilincinin açık vaziyette olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin kendisine seslenmelerine cevap verdikten sonra yerinin tespit edildiği öğrenildi.

Deniz yoluyla kurtarıldı

Ekiplerce yaşam hattı kurulurken Özmen'in sarp kayalıkların bulunduğu yerden değil denizden yanaşan Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından travma kontrolü amacıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

