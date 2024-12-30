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Kaybolan Genç İsmail Irmak’ın Cansız Bedeni Bulundu

Kaybolan Genç İsmail Irmak’ın Cansız Bedeni Bulundu
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Sultangazi'de 20 gün önce kaybolan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni, Cebeci köyü taş ocakları mevkiindeki uçurumda AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Sultangazi'de 20 gün önce kaybolan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni, Cebeci köyü taş ocakları mevkiindeki uçurumda bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

10 Aralık'ta Sultangazi'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Irmak için AFAD, itfaiye ve polis ekipleri 20 gündür arama çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında gencin cansız bedeni dronla Cebeci köyü Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda tespit edildi. Hafta sonu etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. İsmail Irmak'ın babası Ünal Irmak ve yakınları çalışmaları takip ederken, görüntülerden tespit edilen bölgeye inen AFAD ve itfaiye ekipleri, İsmail Irmak'ın cansız bedenine ulaştı.

Çalışmalar 3 saat sürdü

İsmail Irmak'ın cansız bedenini uçurumdan almak için çalışmalara başlayan AFAD ekipleri, yaya olarak önce uçuruma indi. Ekipler, daha sonra iş makinesine bağladıkları halatla Irmak'ın cansız bedenini çıkardı. 3 saat süren çalışmaların ardından çıkarılan gencin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Irmak'ın ölüm nedeni incelemelerin tamamlanmasının ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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